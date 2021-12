"A riveder le stelle", concerti per il decimo anniversario del gruppo musicale femminile SolEnsemble

Terzo appuntamento: sabato 11 dicembre ore 18 e domenica 12 dicembre alle ore 17.30 in Sala Carmeli a Padova. Il terzo concerto per celebrare i 10 anni di SolEnsemble diventa doppio! A grandissima richiesta saranno aperte al pubblico le prove generali di sabato 11 dicembre alle ore 18,00 sempre in Sala Carmeli. Davvero un grande successo per il gruppo musicale femminile SolEnsemble che ha conquistato un vasto pubblico nelle due precedenti esibizioni. Ora è la volta dei ritmi argentini di Piazzolla e Ramirez, che raccontano storie di donne, lotta, passione e malinconia, e la ghirlanda di canti natalizi, nella rilettura di John Rutter, nel solco della grande tradizione inglese e nord europea.

A 10 anni dalla sua fondazione, SolEnsemble ha deciso di offrire alla città di Padova tre concerti, che hanno come filo conduttore la voce femminile. È stata scelta una selezione del repertorio che ha caratterizzato il gruppo nel corso della sua attività, mettendo in rilievo la vasta letteratura che è stata dedicata nei secoli alla voce femminile. Possiamo dire che è stata una scelta vincente vista la necessità di sdoppiare la data grazie alle già numerose prenotazioni pervenute.

Informazioni e contatti

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con prenotazione e presentazione di Green Pass, fino ad esaurimento dei posti.

Per info e prenotazioni: 344 0540900 - Associazione Culturale SolEnsemble - www.solensemble.it - info@solensemble.it.