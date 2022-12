Concerto di Natale alla Basilica di Sant'Antonio

Per concludere in bellezza ed armonia l'anno in corso e celebrare, attraverso il linguaggio universale della musica, il Santo Natale e i valori di pace, condivisione e amore che la ricorrenza ispira in tutti i cuori, l'Associazione Abruzzese-Molisano-Veneta "Balbino Del Nunzio" ha organizzato, come da tradizione, un eccezionale concerto, che si terrà a Padova domenica 11 dicembre alle ore 16 nella sala dello Studio Teologico del Santo, sita sotto le arcate del Chiostro della Magnolia presso la Basilica di Sant'Antonio.

Il nutrito programma del Concerto, giunto alla sua ventitreesima edizione, vedrà come protagonista la Banda di Selvazzano, composta da giovani elementi diplomati e diretta dal M° Giuseppe Faggin, che eseguirà, oltre agli immancabili motivi natalizi, anche brani di noti compositori italiani e stranieri, come Morricone, Shostakovich, Rota, Vernamonte. Gli intervalli saranno scanditi dalla lettura interpretativa di poesie natalizie da parte del famoso attore e regista Filippo Crispo.

L'ingresso è libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni, tel. 335 330950.

Web: https://www.assbalbinodelnunzio.it.