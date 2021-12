Concerto di Natale alla chiesa di San Francesco

Tra gli appuntamenti che fanno parte della stagione natalizia organizzata dall’Associazione Gattamelata anche il Concerto di Natale che quest’anno, per la prima volta, si terrà nella Chiesa di San Francesco (in via San Francesco), sabato 4 dicembre alle ore 20.45 con entrata libera sino ad esaurimento posti disponibili (obbligo di Green Pass e mascherina).

«Siamo particolarmente felici di poter offrire alla città il tradizionale concerto eseguito quest’anno nella Chiesa di San Francesco che è nostra parrocchia, un luogo così significativo e prezioso per la Cittadella Francescana che a buon diritto entra nel circuito degli eventi organizzati dalla Associazione Gattamelata – afferma la Presidente Bruna Gallo –. Davvero una occasione particolare e unica per aprire questa meravigliosa chiesa restituendola ai cittadini, con un evento tradizionale e atteso di musica natalizia ma non solo, che conferma la volontà di ripartire tutti assieme.»

Un concerto che offrirà agli spettatori esibizioni di tre Gruppi musicali sotto il coordinamento del Maestro Michele Conforto, il cui repertorio prevede canti Gospel e Spiritual eseguiti dal Gruppo Free Voice guidato dalla Maestra Francesca Callegaro; brani Pop eseguiti dalla band diretta dal Maestro Alfredo Testa The Unlikely; e brani della liturgia e della tradizione natalizia eseguiti dalla Corale San Salvatore di Camin sotto la guida del Maestro Emanuele Vallone.

«Siamo onorati e felici di poter tenere questo concerto di Natale nella chiesa di San Francesco – commenta il coordinatore dei Gruppi Maestro Michele Conforto –. Abbiamo deciso di unire in una unica esibizione tre gruppi musicali di provata esperienza che porteranno un repertorio vario tra canti Gospel, Spirtual, brani pop e i tradizionali canti natalizi, ma comunque ispirato alle sonorità della tradizione. È il primo appuntamento che riusciamo a mettere in scena dopo molto tempo ed è ancora più emozionante per noi.»

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni

Associazione Gattamelata | tel. 348.0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

Foto articolo da comunicato stampa