Concerto di Natale con il coro Cai di Padova

Padova – Nuovo appuntamento musicale con “Gospel Soul & Dintorni Festival 2021” la manifestazione organizzata dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova che fino alla fine del mese di dicembre proporrà eventi, incontri, concerti ed incontri ideati appositamente per le feste di Natale. Domenica 19 dicembre alla Chiesa di San Gaetano in via Altinate, 73 a Padova alle ore 18 si potrà assistere al coinvolgente ed emozionante CONCERTO DI NATALE con il CORO DEL CAI di Padova.

La partecipazione all’evento è ad ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione sul sito www.promovies.it. Il Coro del CAI di Padova diretto dal Maestro Alberto Bolzonella è composto da 24 elementi, dopo aver festeggiato il 75° anniversario dalla sua fondazione avvenuta nel lontano 1944 è protagonista in compagnia della Promovies di un concerto per rendere più solenni le celebrazione per le feste del Natale 2021.

Dal 1998 il Coro è testimonial dell’Unicef - Comitato di Padova e rappresenta uno dei più importanti e storici cori d’Italia e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Oltre a dedicarsi principalmente al mantenimento delle “cante” popolari, di quelle della Grande Guerra e di montagna, che tutte insieme costituiscono il vastissimo repertorio del Coro e il suo patrimonio “Immateriale”, questo concerto - che per la prima volta si tiene all’interno della storica Chiesa di San Gaetano - presenta un repertorio di suggestivi brani del repertorio natalizio, canti popolari, tradizionali e anche spiritual, per accompagnarci nella gioiosità delle festività.

Si potranno ascoltare brani e canzoni di rara bellezza come: “Jingle Bells”, “Stelutis alpinis”, “Nenia di Gesù bambino”, “Ninna nanna de Natale”, “Notte silente”, “O felice o chiara notte”, “Entorno al foch”, “Antica lauda”, “La Vergine degli Angeli”.

Informazioni e contatti

Prenotazione sul sito www.promovies.it.