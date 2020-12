Concerto di Natale dell'OPV online in streaming dalla Cattedrale di Padova

Venerdì 25 dicembre alle ore 18, dalla cornice della Cattedrale di Padova, il primo dei due Concerti di Natale in streaming dell’OPV renderà omaggio al genio di Mozart con un programma alquanto particolare.

I tre movimenti della Sinfonia K 338 verranno infatti alternati all'Et incarnatus est dalla "Grande Messa" K 427, la più ampia e impegnativa composizione sacra di Mozart, e al Mottetto Exsultate, jubilate K 165, scritto a Milano durante il terzo e ultimo viaggio del compositore in Italia.

Per l'occasione il Concerto di Natale vedrà la presenza del soprano Michela Antenucci, voce tra le più interessanti del panorama odierno, per la direzione del M° Luca Oberti, giovane interprete italiano dalle numerose esperienze internazionali nel repertorio antico e Settecentesco. Dopo aver sviluppato una grande esperienza anche nel mondo dell’opera collaborando regolarmente come assistente direttore e maestro al cembalo con i principali teatri europei, dal Teatro alla Scala di Milano allo Staatsoper di Vienna, le interpretazioni di Luca Oberti si contraddistinguono per un approccio storicamente informato sia del repertorio barocco e classico che della musica del Novecento e dell’opera italiana, con il solo obiettivo di riportare il messaggio del compositore all’autenticità originaria.



Il tradizionale concerto che l’OPV offre ogni anno alla Città ha sempre rappresentato un evento molto sentito e atteso dalla cittadinanza, al punto da far registrare il tutto esaurito sin dal primo giorno destinato alla consegna degli inviti. Successivamente allo streaming, i concerti di Natale saranno disponibili sulla piattaforma OPVlive.

Evento in collaborazione con la Diocesi di Padova.

Programma

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sinfonia n. 34 K 338

"Et incarnatus est" dalla Messa K 427

Mottetto "Exsultate, jubilate" K 165

Come seguire il concerto

Il concerto sarà trasmesso in streaming gratuito sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’Orchestra (opvorchestra) e sulla pagina facebook della Fondazione Cariparo.

Info

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Tel. +39 049 656848 / 656626

info@opvorchestra.it

www.opvorchestra.it

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/concerto-di-natale-dellopv-orchestra-di-padova-e-del-veneto

https://www.facebook.com/events/4129675530394188