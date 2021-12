Concerto di Natale del Moviechorus al Verdi per Team for Children

Ultimi biglietti disponibili in prevendita (solo platea euro 25), contattando il numero T 049 87770213 https://www.teatrostabileveneto.it/padova/biglietteria Per informazioni segreteria@teamforchildren.it T 346 00 27 482

Ultimi posti disponibili per lo spettacolo del Moviechorus che si terrà mercoledì 8 dicembre alle 18.30 al Teatro Verdi di Padova. Sul palco 150 coristi, una band live di 10 elementi e performance di danza acrobatica con effetti scenici. Il tutto con la direzione artistica di Erika De Lorenzi. Al concerto si uniranno le ragazze “Stranger Teens” del gruppo adolescenti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova. Saranno eseguite colonne sonore di film e brani natalizi. Il ricavato della serata – biglietto in vendita euro 25 - sarà donato a Team for Children. Presenteranno il concerto Moreno Morello e Linda Collini.

Testimonial della serata Aida Yespica che ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa: «Ritengo che specialmente a Natale ciascuno di noi debba spendere più tempo possibile per chi è in difficoltà. Per i bambini, poi, ancora di più. La sola idea di riuscire, nel mio piccolo, a contribuire al sorriso di un bambino malato mi riempie il cuore di gioia».

Moviechorus è il primo ed unico coro italiano (e forse nel mondo) interamente ecosostenibile. Promuove l’utilizzo di carta riciclata, la raccolta differenziata dei rifiuti, l’organizzazione della mobilità in car pooling, e utilizza allestimenti informativi e di sensibilizzazione durante i concerti e le lezioni di canto.

