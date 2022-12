7 euro - Gratis under 12

Concerto di Natale a Cadoneghe il 17 dicembre 2022: la Pro loco di Cadoneghe e Fraternitàò Missionaria insieme per un gran concerto di beneficenza. L'orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza diretta dal maestro Daniele Trincanato e con la voce di Alessia Busetto, vi faranno passare una piacevole serata.

Il concerto è a beneficio del progetto "Educazione e futuro per le donne in Ciad" per aiutare le adolescenti a liberarsi dalla situazione di sottomissione e dai matrimoni combinati.

Web: https://www.framiss.it.