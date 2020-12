In streaming su Facebook e YouTube il tradizionale concerto di Natale del “Pollini”

«Come ogni anno il “Pollini” offre alla cittadinanza il consueto Concerto di Natale. Per ovvie ragioni questa volta viene trasmesso in streaming dall’Auditorium del Conservatorio, rigorosamente senza pubblico e rispettando le normative per la sicurezza personale. Il programma prevede il gruppo di archi con clavicembalo con un repertorio barocco che include una breve Pastorale per il Natale del compositore tedesco Johann David Heinichen ed il famoso Concerto “fatto per la Notte di Natale” di Arcangelo Corelli». A parlare è Paolo Faldi, maestro concertatore dell’evento natalizio che sarà disponibile on line il giorno della vigilia, giovedì 24 dicembre, alle ore 18.30 sulla pagina www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova e sul canale YouTube Spettacoli Conservatorio Pollini PD.

Il rispetto delle tradizioni

Una tradizione rispettata, dunque, e anche una promessa mantenuta da parte del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, da sempre vicino alla città con la propria musica. Quattordici sono i musicisti che compongono l’orchestra preparata dai proff. Bruno Beraldo e Faldi: ai violini, Alvise Berto, Giorgio Dimitrovic, Chiara Gomiero, Alessandro Jelveh, Maria Fernanda Martinez, Jennifer Roncato, Arturo Susani e Morgan Uche, alle viole, Giulia Pasquali e Ilaria Polese, ai violoncelli, Stephanie Arenales e Alessandro Barbiero, al contrabbasso, Federico Salotto, al clavicembalo, Silvia Berto. Il programma interamente natalizio mette appunto insieme la dolce intensità della Pastorale “per la Notte di Natale” di Johann David Heinichen (1683-1729), brillante compositore attivo alla cappella musicale di Dresda, e il Concerto grosso op. VI n. 8 “fatto per la Notte di Natale” di Arcangelo Corelli (1653-1713), opera che ebbe una grande influenza su compositori come Vivaldi e Händel, e più in generale su tutta la musica del Settecento, con una caratteristica Pastorale come ultimo movimento. Commenta il maestro Elio Orio, direttore del Conservatorio “Pollini”: «Spero che il clima di pace e serenità della Pastorale che conclude il concerto di Corelli, sia il migliore augurio da parte del Conservatorio a tutti. Buon Natale».

