"I sing for you Jesus", concerto solidale di Natale a Pra'

Una serata all’insegna della musica natalizia, ma anche della musica religiosa con i grandi successi gospel e spiritual: si tratta del concerto solidale “I sing for you, Jesus”, in programma venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 20:45 presso la Chiesa di Prà d’Este SS. Trinità.

Il ricavato dalla serata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione di Volontariato “Un pane per amor di…” di Teolo (PD), impegnata in modo assiduo e costante in attività volte alla raccolta fondi per sostenere le cure e le ricerche contro la Sindrome da Sensibilità Chimica Multipla (MCS), una condizione medica cronica caratterizzata dalla totale intolleranza ad un ambiente, o meglio, a categorie di sostanze chimiche.

La serata è organizzata dal pianista atestino Ivaylo, Giacomo Baldoin, nell’ambito degli eventi natalizi “Este la Città del Natale” con patrocinio del Comune di Este e con la collaborazione di Delphi International s.r.l . e il contributo della Camera di Commercio di Padova.

Tra gli artisti: Carlo Alberto Pasin, Matteo Granella, Elena Papa, Riccardo Pasin e Daniela Perinello. La serata è presentata dal direttore artistico, Giacomo Baldoin.

