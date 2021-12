Gran concerto di Natale con Roby Facchinetti per l’Hospice pediatrico di Padova al Verdi

Martedì 14 dicembre alle ore 21 al Teatro Verdi di Padova andrà in scena il Gran Concerto di Natale, un concerto evento di Roby Facchinetti che ha l’obiettivo di far conoscere l’attività di cura e sostegno ai bambini, e ai loro familiari, realizzata dall’Hospice Pediatrico di Padova.

Facchinetti sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Young Orchesta e dal Coro Pop Voice Academy diretti dal Maestro Basso.

Verranno eseguite le più famose canzone dei Pooh ma non solo: sarà un concerto che spazierà dal classico all’inedito nel segno della solidarietà, un incredibile spettacolo musicale proposto in anteprima nel territorio che è stato (e che continua a essere per vocazione e dedizione) Capitale del Volontariato.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione “L’Isola che c’è onlus”, una associazione nata dall’iniziativa di un gruppo di genitori i cui figli sono seguiti, o lo sono stati in passato, dall’Hospice Pediatrico “Casa del bambino” di Padova.

L’Hospice Pediatrico di Padova si occupa dei bambini con problematiche di dolore ed inguaribilità, prestando aiuto anche alle loro famiglie: “L’Isola che c’è onlus” sostiene soprattutto le attività del Centro Regionale di Cure palliative Pediatriche (CPP).

In Veneto ci sono quasi 800 bambini con malattie inguaribili e pertanto eleggibili alle cure palliative, di cui 200 sono seguiti dell’Hospice Pediatrico di Padova.

Biglietti

Acquistare i biglietti per il Gran Concerto di Natale è molto facile: ci si può recare presso la biglietteria del Teatro Verdi, oppure è possibile farlo on line collegandosi al sito https://www.teatrostabileveneto.it/padova/ . Il costo dei biglietti va dai 20 euro (Galleria) ai 40 euro (Platea).

L’evento gode del Patrocinio della Provincia di Padova.

Per informazioni 04987770213.

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/roby-facchinetti-in-grande-spettacolo-di-natale-tv7-friends/

https://www.facebook.com/RobyFacchinetti.it

Foto articolo dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/RobyFacchinetti.it