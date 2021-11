Concerto “Novecento Barocco” alla chiesa di San Gregorio Magno

L’Associazione Musicale Maluma Takete organizza il concerto “Novecento Barocco” che si terrà sabato 4 dicembre 2021 alle ore 21 nella Chiesa di S. Gregorio Magno, via Boccaccio, 93, a Padova.

Protagonisti del concerto saranno il flautista Giorgio Matteoli ed il pianista Scipione Sangiovanni che eseguiranno musiche di Bach, Handel, Staeps, Telemann e Arnold.

Giorgio Matteoli

Giorgio Matteoli è diplomato in flauto dolce, violoncello, musica da camera e laureato in Storia della Musica. Ha seguito anche studi accademici di composizione (conseguendo il VII anno) e direzione d’orchestra. Ha diretto in concerto orchestre come “l’Orchestra Guido Cantelli”, “La Nuova Cameristica”, “l’Orchestra Sinfonica Italiana” l’”AMR” (orchestra mandolinistica romana di cui è stato direttore stabile per un biennio, l’Orchestra sinfonica della Radio Televisione Albanese e la “RomaTre Orchestra”. Attualmente insegna flauto dolce, violoncello barocco ed Ensemble barocco Conservatorio di Latina dove è anche coordinatore del Dipartimento di Musica Antica.

Scipione Sangiovanni

La carriera musicale di Scipione Sangiovanni è costellata da numerosi riconoscimenti nell’ambito della Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique: 1° Premio al Rina Sala Gallo di Monza e allo Svetislav Stancic di Zagabria, 2° premio al Premio Jaen, 3° premio al Maria Canals di Barcellona, 5° premio al Tbilisi International Piano Competition, 2° premio al Concurso de Musica da Cidade do Porto, 6° Premio e premio del pubblico allo José Iturbi di Valencia, 2° premio al Top of the world di Tromso. Nel febbraio 2014 conquista il 1° premio al Debut International Piano Competition di New York. È regolarmente invitato a tenere recital per istituzioni come Serate Musicali di Milano, l’Associazione Chopin di Lione, la Gioventù Musicale d’Italia. È docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio Tito Schip di Lecce.

Come partecipare

Ingresso libero

Link per la prenotazione: https://forms.gle/HTR1vsXvYmPbDJaj8

e-mail: ass.malumatakete@gmail.com - cell: 347/4749682

Foto articolo da comunicato stampa