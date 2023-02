One billion rising Jazzercise a Cittadella

Dopo tre anni in cui non è stato possibile scendere in piazza, il Team d’istruttori del Jazzercise Cittadella, ha deciso che è fondamentale, anche quest’anno, dare un contributo alla lotta contro la violenza sulle donne. Ciò si concretizza con l’organizzazione in città del flashmob che si svolge in tutto il mondo sulle note di “Break the chain”.

Per dare ancora più visibilità a questa importante iniziativa, gli istruttori Jazzercise, hanno pensato di coinvolgere, oltre all’amministrazione comunale, anche le associazioni che operano nel territorio cittadellese. Questo perché sono convinti della necessità di sensibilizzare più persone possibili in merito a questo problema sempre più di attualità.

L’evento si svolgerà sabato 18 febbraio ed inizierà alle ore 17 in Piazza Scalco con un primo flashmob. Un secondo momento è previsto alle 17.15 in Piazza Martiri del Grappa dove verrà ballata per la seconda volta la coreografia sulle note di “Break the chain”. Il pomeriggio terminerà con il ritorno in Piazza Scalco alle 17.30 con l’ultimo flashmob.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/jazzerecisevicenzanord.