Concerto-evento online “Echi di pace”: 12 famosi brani che inneggiano alla pace e alla nonviolenza

Per celebrare la conclusione degli Stati generali della pace e della nonviolenza in Veneto, il Tavolo pace, diritti umani e cooperazione internazionale di Padova Capitale europea del volontariato propone un concerto di Vittorio Matteucci e Alberto de Rossi.

Per l’occasione i due artisti eseguono 12 famosi brani che inneggiano alla pace e alla nonviolenza.

Appuntamento venerdì 26 marzo dalle ore 21; la visione è gratuita.

Scrica il volantino concerto “Echi di pace”

Nel corso dell’evento vengono presentate le guide “Ma che discorsi? Per una cultura della pace alternativa ai discorsi d’odio” e “Guida glocale alla pace per amministratori coraggiosi e non”, realizzate dalle organizzazioni che hanno partecipato al percorso del Tavolo.

L’evento viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Padova Capitale del volontariato e sul canale YouTube del Centro servizio volontariato provinciale di Padova.

