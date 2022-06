Il concerto OPV a Villa dei Vescovi: musica, visita guidata e degustazione in un’unica formula

Un appuntamento culturale esclusivo che vedrà l’Orchestra in versione cameristica per l’esecuzione del Quintetto per clarinetto e archi op. 115 di Brahms interpretato dal Quartetto d’archi OPV insieme al clarinettista Luca Lucchetta all’interno di una nuova formula grazie alla quale è possibile accostare al concerto la visita guidata della residenza cinquecentesca, oltre alla possibilità di cenare presso il Bistrot della Villa.

Informazioni

Al momento dell'acquisto, è richiesto di esprimere la propria preferenza per la visita guidata, scegliendo tra i due turni disponibili (ore 18 - ore 19).

Biglietti

Concerto posto unico non numerato 15 euro, concerto + visita guidata 25 euro, disponibili su www.opvorchestra.it, presso lo IAT di Montegrotto (Viale Stazione 60) e la sera del concerto al botteghino allestito in loco a partire dalle ore 17.30.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/06/23/1799/