Rock Beats, il concerto dell'Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza

Sabato 4 giugno alle ore 21, l’Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza tornerà a esibirsi a Padova, per il consueto concerto estivo, nella magnifica cornice di palazzo Zuckermann. La voce di Annalisa Paolin accompagnerà la proposta musicale, per cominciare con la giusta energia quest’estate: Rock Beats!

Biglietti: interi, 12 euro; ridotti per bambini fino a 10 anni, 8 euro.

Riservatevi subito un posto! Per chi lo volesse prenotare sin d'ora, sul sito www.orchestrabrenta.org, sarà comunque necessario perfezionare l'acquisto il 4 giugno stesso a palazzo Zuckermann, mentre per tutti gli altri sarà comunque possibile comprare i biglietti direttamente in loco, fino a esaurimento dei posti.

Web: https://www.orchestrabrenta.org