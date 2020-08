Concerto per ripartire, l'orchestra Machiavelli alla chiesa di San Gaetano

Dopo i mesi di quarantena che hanno imposto un annullamento di tutti gli eventi e hanno impedito ai musicisti di esibirsi dal vivo, dopo la cancellazione dei concerti previsti alla Chiesa di Santa Caterina per la stagione 19.20 intitolata Fame di Musica, Orchestra Machiavelli torna a Padova domenica 30 agosto alle 17.30, con Concerto per ripartire.

Il concerto avrà luogo domenica 30 agosto 2020 alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Gaetano, in via Altinate 73 a Padova. In caso di sold-out il concerto sarà replicato alle ore 20.30.

Orchestra Machiavelli sarà diretta per l’occasione dal Maestro Leonardo Benini. Il programma prevede Fratres di Arvo Pärt, dedicata alle vittime della pandemia di Covid-19, la Sinfonia n.53 in Re maggiore L’imperiale di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n.40 in Sol minore K550 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Ingresso

Il concerto è a ingresso libero con contributo consigliato di 10 euro. Per partecipare all’evento, si raccomanda la prenotazione su Eventbrite.it oppure inviando una mail a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com.

Sarà possibile partecipare all’evento solamente se in possesso dei dispositivi di protezione personale previsti dalla legge.

Orchestra Machiavelli

Orchestra Machiavelli nasce a Verona nel 2015 ed è orchestra residente della Stagione Musicale di Fucina Culturale Machiavelli. È formata da giovani professionisti, musicisti diplomati alla ricerca di un riconoscimento. La direzione artistica di Orchestra Machiavelli, tenuta da Rebecca Saggin e Stefano Soardo, ha come cifra stilistica quella di abbattere i muri tra i generi e gli stili, attraverso la contaminazione di linguaggi e l’accostamento dei grandi compositori della classicità ad autori della musica contemporanea, jazz, folk e rock. Seppur di recente formazione, l’Orchestra Machiavelli vanta già collaborazioni con importanti artisti quali il grande clarinettista Richard Stoltzman, Morgan, Mimmo De Tullio, Whitfield Crane, Jesse Davis, Andrea Battistoni, il Maestro Min Chung e Davide De Ascaniis. Ha suonato lo scorso autunno per la terza volta consecutiva nel prestigioso festival di musica internazionale Il Settembre dell’Accademia, organizzato dall’Accademia Filarmonica di Verona.

Concerto per ripartire è organizzato in collaborazione con il Centro Universitario di via Zabarella a Padova e sostenuto dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Sostengono la serata anche Antenore Energia e Banca Patavina.

In breve

Concerto per ripartire

Orchestra Machiavelli

Direttore Leonardo Benini

Programma:

Arvo Pärt, Fratres

Franz Joseph Haydn, Sinfonia n.53 in Re maggiore “L’imperiale”

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n.40 in Sol minore K550

Ingresso: libero con contributo consigliato di 10 euro

Prenotazione raccomandata al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-per-ripartire-117225790495 oppure inviando una mail a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com

Gallery