Nel cortile di Palazzo Moroni il "Concerto per la pace in rock" il 26 novembre 2022. Il Concerto per la Pace in Rock è l’appuntamento organizzato dalla Promovies in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Cultura. L’iniziativa - che fa da preludio all’atteso “Gospel Soul & Dintorni Festival 2022” vuole essere quest’anno un invito alla Pace ed ha ottenuto il patrocinio del Comitato Unicef di Padova a sottolineare il valore simbolico dell’evento.

Sul palco si esibiranno con i musicisti della Van Halen Experience Italy con Roberto Vanni, Franco Perla, Andrea Girardello alle chitarre, Pino Mechi, Paolo Muffato, Nick Barbuti al basso, Angelica Ruaro, Fabrizio Calderara, Mirco Masiero, Roberto Visconti alle voci, David Lee Vanni, Alessandro Ceccato, Steve Argenti alla batteria, Roberta Pacchini alle tastiere a cui si aggiungeranno anche altri ospiti provenienti dal Nord Italia. Partecipano ed intervengono all’evento inoltre Andrea Micalizzi, Vice Sindaco del Comune di Padova, Paolo Merlo del Comitato UNICEF provinciale e Gianni Vitale Presidente della Promovies.

Il concerto proporrà prevalentemente le musiche del geniale e sublime chitarrista olandese Van Halen, scomparso due anni fa, che ha influenzato intere generazioni di musicisti e appassionati, una imprescindibile ispirazione per migliaia di chitarristi. Considerato da molti una sorta di Mozart moderno. Non mancheranno dei brani blues dedicati al Natale.

Web: https://www.promovies.it.