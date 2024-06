“Concerto per la pace”, al teatro Pietro d’Abano il Gran galà dell’opera

Al Teatro Pietro d’Abano arriva il “Gran Galà dell’Opera”, che sarà anche il concerto per la pace. Venerdì 7 giugno, dalle 21, ecco il grande ritorno dei Musici Patavini con l'Orchestra Venezia per il Concerto per la pace. I Musici Patavini saranno affiancati dai soprani Stefania Miotto e Simonetta Baldin e dal tenore Enrico Pertile. Musiche di Verdi, Puccini, Bizet, Lehar, De Curtis, Di Capua.

Un evento imperdibile che celebra la grande tradizione operistica.

Da anni, I Musici Patavini portano questo straordinario in Italia e all'estero conquistando il pubblico con esecuzioni raffinate e coinvolgenti, con l'obiettivo di offrire un'esperienza unica e indimenticabile. Il concerto presenta una selezione di arie e ensemble da alcune delle opere più amate e celebri del repertorio operistico, offrendo un viaggio affascinante attraverso i diversi stili e periodi della storia dell'opera insieme alle voci soliste di Stefania Miotto e Simonetta Baldin, soprani, e al tenore Enrico Pertile.

La prima parte del concerto è dedicata principalmente a Giuseppe Verdi e al suo capolavoro "La Traviata". Verdi è conosciuto per la sua capacità di esprimere profonde emozioni umane attraverso melodie appassionate e drammatiche. I brani scelti, come "Oh qual pallor, Un dì felice" e "Follie… Sempre libera", "Libiam ne'lieti calici" ci presentano la gamma emotiva dei personaggi, passando dalla tristezza e dalla speranza alla gioia e alla disperazione.

Il programma continua con due celebri arie di Giacomo Puccini, un compositore che ha portato il verismo operistico a nuove vette. "O mio babbino caro" da "Gianni Schicchi" e "Quando me’n vo" da "La Bohème" sono esempi perfetti della capacità di Puccini di combinare bellezza melodica e intensità emotiva, catturando l'essenza dei personaggi con grande realismo. La seconda parte del concerto presenta una varietà di stili e periodi.

Si apre con i "Tre Valzer Speciali" dalle opere di Verdi e Shostakovich, un interessante contrasto che unisce il lirismo italiano alla modernità russa. Segue la famosa "Habanera" da "Carmen" di Georges Bizet, un esempio perfetto dell'opera francese che combina melodia seducente e ritmi spagnoleggianti, portando in scena il fascino esotico e la passione travolgente. "La Barcarola" di Jacques Offenbach offre un momento di leggerezza e lirismo, con la sua melodia dolce e sognante ci porta ad uno dei brani più celebri del repertorio tenorile, Il "Nessun Dorma" dalla "Turandot" di Giacomo Puccini, esprimendo una combinazione di speranza e determinazione che culmina in un finale trionfante.

Le canzoni napoletane come "Torna a Surriento" e "O Sole mio" di Ernesto De Curtis e Eduardo Di Capua aggiungono una nota di calore e nostalgia, con melodie appassionate e testi che evocano immagini vivide del nostro paese. Il concerto si chiuderà con "Non ti scordar di me", un'altra celebre canzone di Ernesto De Curtis, che riunisce tutti gli interpreti in un finale emozionante che vedrà il coinvolgimento anche del pubblico presente in sala.

Biglietto: 25 euro; prevendita alla biglietteria del Teatro, Ufficio Turistico IAT Abano e IAT Montegrotto, Amon Viaggi e hotels di Abano Terme e Montegrotto Terme.

