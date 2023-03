Il Palco Steinway to Heaven ospita il "Piano Day"

Il 29 marzo sbarca a Padova il Piano Day, la manifestazione mondiale che si tiene l'88esimo giorno dell'anno, come il numero dei tasti del pianoforte. L'evento si terrà a Padova, presso il palco "Steinway To Heaven" dello showroom di Zin Strumenti Musicali, che ha sede in via Monte Cengio, 30, alle ore 19.30. Lo showroom di Adriano Zin è concessionario ufficiale Steinway & Sons.

Nell'occasione, si esibiranno in concerto Filippo Lugnan e Gaia Sokoli, due giovani pianisti, talenti pluripremiati, che presenteranno musiche di Clara Schumann e di Fryderyk Chopin. La direzione artistica è di Giulia Vazzoler, pianista e docente di Conservatorio. Nell'occasione, Giulia Vazzoler eseguirà in prima assoluta il brano "Chimera" della compositrice italo-austriaca Sebastiana Ierna.

Informazioni: www.pianoday.org