Concerto di Pasqua 2022: I Solisti Veneti e Constança de Sousa e Melo al Santo

Tradizionale e atteso Concerto di Pasqua dei Solisti Veneti.

Quest’anno, per il Concerto di Primavera, I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella saranno accompagnati da Constança de Sousa e Melo, soprano (vincitrice del Premio Speciale de “I Solisti Veneti” 2021, Concorso Scuola Opera Italiana di Fiorenza Cedolins).

Appuntamento alla Basilica di Sant’Antonio, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, il 20 aprile alle ore 20.45.

Programma

VIVALDI - Sinfonia “al Santo Sepolcro” RV 169

HÄNDEL - “Rejoice, rejoice greatly” dal Messiah; “Tornami a vagheggiar” da Alcina

VIVALDI - Concerto in fa maggiore op.3 n.7 per quattro violini, archi e basso continuo

HÄNDEL - “Lascia ch’io pianga” da Rinaldo

BACH - Concerto in re minore BWN 1043 per due violini, archi e basso continuo

VIVALDI - Mottetto “In furore iustissimae irae” RV 626

Informazioni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



Tel 049 666128

https://www.solistiveneti.it/

direzione@solistiveneti.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/concerto-di-pasqua-2022

https://solistiveneti.it/eventi/concerto-di-pasqua/