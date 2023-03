Concerto di Pasqua al santuario della Beata Vergine della salute di Morteortone

Mercoledì 22 marzo alle ore 21 al Santuario della Madonna della Salute di Morteortone, Abano Terme, l’Orchestra di Padova e del Veneto terrà il tradizionale Concerto di Pasqua con il sostegno della Fondazione Cariparo. In programma il Requiem per soli coro e orchestra K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, lavoro del grande compositore austriaco rimasto incompiuto per la morte dell'autore, e successivamente completato dall’allievo Franz Xaver Süssmayr. Tra i massimi capolavori del repertorio sacro di tutti i tempi, il Requiem vedrà la partecipazione del Coro Iris Ensemble, gruppo fondato nel 2007 che svolge attività concertistica a livello nazionale ed europeo sotto la direzione del M° Marina Malavasi. Nato come formazione femminile da camera, si è poi costituito in formazione mista, sviluppando da un lato un proprio repertorio rinascimentale e barocco per coro e organo, dall’altro collaborando con alcune tra le più importanti formazioni strumentali italiane.

Per l’occasione OPV sarà diretta dal M° Filippo Maria Bressan, tra gli interpreti più raffinati del Classicismo e del repertorio antico. Indicato dal grande Carlo Maria Giulini come un direttore “di nobile ed elegante semplicità”, dopo aver maturato una profonda esperienza al fianco di alcuni tra i massimi musicisti del Novecento, da Claudio Abbado a Peter Maag e Mstislav Rostropovich, Bressan viene frequentemente invitato a dirigere orchestre e compagini di massimo prestigio, come l’Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e l’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice di Venezia.

Alcune delle voci italiane più interessanti sul panorama odierno ricopriranno inoltre il ruolo di solisti: il soprano Giulia Mazzola, il mezzosoprano Isabel De Paoli, il tenore Antonio Garés e il Basso Sergio Foresti.

Informazioni

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2023/03/22/5/

https://www.facebook.com/events/918622889479628

Foto articolo da evento Facebook