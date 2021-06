L’ultimo “Tartini Modern” e la partenza delle “Passeggiate con Tartini”

Si moltiplicano gli eventi padovani di giugno in recupero delle celebrazioni per il 250° della morte di Giuseppe Tartini (Pirano, 1692 - Padova, 1770).

Venerdì 18 giugno - “Tartini Modern”

Venerdì 18 giugno presso la Sala della Scuola della Carità di via San Francesco si terrà il terzo e ultimo appuntamento di “Tartini Modern”, la serie di concerti-reading affidata al violino di Tommaso Luison e alle narrazioni di Pierdomenico Simone, parte del progetto “Padova per Tartini” sostenuto dalla Fondazione Cariparo (Bando Eventi Culturali 2020) e in collaborazione con il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DISLL) dell’Università di Padova, l’associazione Tartini 2020 e gli Amici della Musica di Padova. Un affascinante viaggio creato attorno a Tartini, con un percorso di note e parole collegate a tematiche ed episodi della vita del Piranese: l’originale formula prevede che vengano eseguiti brani del Sei-Settecento e altri della contemporaneità, alternati a riflessioni e alla lettura di documenti e lettere.

La terza data, dal titolo “Anniversari, tra le due sponde dell’Adriatico”, si terrà come al solito in due turni, alle ore 16 e alle 19. e il programma musicale esclusivo comprenderà: la Sonata VI “Senti lo mare” B.e1 di Tartini, “Omaggio a Tartini”, composizione di Gabriele Cosmi in prima esecuzione assoluta commissionata appositamente per le celebrazioni del 2020 dagli Amici della Musica di Padova, Pièce pour Ivry (1971) di Bruno Maderna, in occasione del 100° anniversario della nascita del compositore e in chiusura ancora Tartini con la Sonata XXII B a2 “Deh serbate, Amici Dei”.

Sabato 19 giugno - “Passeggiate con Tartini”

Sabato 19 giugno invece partiranno le “Passeggiate con Tartini”: itinerari attraverso i luoghi tartiniani della città illustrati dalle guide specializzate dell’Associazione Tartini 2020, con concerto finale e narrazioni dall’epistolario tartiniano alla chiesa di Santa Caterina (via Cesare Battisti, 245), dove Giuseppe Tartini è sepolto con la moglie Elisabetta Premazore. La prima “passeggiata”, con partenza alle ore 15.30 dalla Fontana di Prato della Valle, sarà condotta dalla guida Stefania Dantone. Alle 17.30 a Santa Caterina interverranno l’attore Pierdomenico Simone e a seguire la giovane violinista Lavinia Soncini con due brani tratti dalle sonate autografe dal manoscritto 1888 di Padova: Sonata n. 1 B.G1 e Sonata n. 6 B.e1.

Anche le passeggiate tartiniane rientrano nel progetto “Padova per Tartini” sostenuto dalla Fondazione Cariparo (Bando Eventi Culturali 2020) e vedono inoltre la collaborazione di: Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Guide Tartini 2020, Centro Universitario Padovano, Lions Club Padova Elena Cornero Piscopia. In entrambi gli appuntamenti (“Tartini Modern” e “Passeggiate con Tartini”) la prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti) tramite: info@amicimusicapadova.org, formulario online su www.amicimusicapadova.org, 049 8756763 (lun/ven - 11:00/16:00).

