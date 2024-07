Concerto pianistico con Bónis Kozák-Sólyom ad Arquà Petrarca

Uno speciale pomeriggio musicale a Villa Masiero Centanin con l'Associazione Pulcino Onlus e il talentuoso pianista Bónis Kozák-Sólyom.

Domenica 14 luglio ore 17

Fondazione Musicale Masiero e Centanin

Via degli Ulivi, 12, 35032 Arquà Petrarca PD

Dettagli

Domenica 14 luglio, ore17 l’Associazione Pulcino mette in scena il recital pianistico di Bónis Kozák-Sólyom, in collaborazione con la Fondazione Musicale Masiero, che ha sede in Villa Centanin che sorge nell’omonimo parco, nel suggestivo borgo di Arquà Petrarca.

Il giovane musicista, nato a Budapest 2004, che si è formato in Ungheria e si sta perfezionando in Svizzera, ha già riscosso importanti riconoscimenti e premi in concorsi pianistici internazionali, quali Concorso del bacino dei Carpazi 2021(Ungheria); 2019 KamenicenadLipou, Concorso internazionale Repubblica Ceca; 2018 Ho Chi Minh City, (Vietnam), premio BélaBartók.BÓNIS KOZÁK-SÓLYOMsvolge già una intensa attività concertistica, in recital solistici, musica da camera, accompagnamento per cantanti e cori, incantando ed emozionato il pubblico con il suo straordinario talento.

L’iniziativa musicale, a scopo benefico, è promossa dall’Associazione Pulcino Onlus a sostegno del progetto ConductiveEducation che si occupa di bambini che hanno conseguito gravi esiti di disabilità motoria a seguito di paralisi cerebrale da prematurità. L’Associazione, formata da genitori di bambini nati pretermine e professionisti in ambito di prematurità, si occupa da anni da anni di accogliere le famiglie che vivono l’esperienza della prematurità del proprio figlio.

Opera nel Veneto dal 1996 e collabora con i reparti di terapia intensiva neonatale, finanzia corsi per medici e infermieri, acquista attrezzature ospedaliere, ma soprattutto sostiene con servizi gratuiti, attività, iniziative e progetti il benessere dei bambini nati pretermine e delle loro famiglie anche dopo le dimissioni e fino all’adolescenza.

Il giovane pianista Bónis Kozák-Sólyom, figlio di una terapista che collabora nell’Associazione, ha offerto il suo talento a sostegno di progetti cosìimportanti mostrando grande sensibilità.

In programma musiche di Beethoven, Grande sonate, Op. 7 e Listz, Ballade no. 2 - Benediction de Dieudans la solitude.

In collaborazione con Fondazione Musicale Masiero e Centanin, via degli Ulivi 12- Arquà Petrarca

Patrocinio Comune di Arquà Petrarca

Domenica 14 luglio h. 17 – ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Info

049 880 9816 - 329 601 5549

www.conductiveeducation.it

www.associazionepulcino.it

https://www.facebook.com/ConductiveEducationItalia/

https://www.youtube.com/watch?v=hgFMlO43_ww&t=6s

info@associazionepulcino.it

info@conductiveeducation.it