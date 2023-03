Concerto per pianoforte a Palazzo Zacco-Armeni

Domenica 19 marzo alle ore 16 presso il palazzo Zacco-Armeni, storica sede del Circolo Ufficiali di Padova, il Maestro Efrem Maria Marchioretto terrà la prima esecuzione pubblica della sonata Stefano Martini, di sua composizione. L'opera, che verrà stampata a breve, è stata ispirata al Maestro dal successo di un precedente evento dedicato ad Edith Stein che ha avuto luogo nella stesso palazzo. I non addetti ai lavori possono pensare che ogni compositore sappia eseguire le opere che ha scritto.

In realtà il comporre e l’eseguire un brano sono operazioni molto diverse e una non implica l'altra. Nel concerto si potrà assistere ad un caso piuttosto raro in cui il compositore esegue in pubblico la sua creazione. Il Maestro Efrem Maria Marchioretto è organista e compositore che ha insegnato in diversi Conservatori d'Italia, oltre che concertista. Le sue creazioni sono pubblicate ed eseguite in varie parti del mondo tra cui Inghilterra, Australia ed America.

Ingresso ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria sul sito: associazionesandaniele.it.