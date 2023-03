I concerti dell’Agimus di Padova a Palazzo Zacco-Armeni

Domenica 5 marzo alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, quinto appuntamento della XXX Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova. Di scena il recital pianistico di Sofia Sacco, pianista padovana laureatasi al Conservatorio di Padova col massimo dei voti e la lode, attualmente si sta perfezionando a Londra alla Royal Academy of Music dove ha conseguito il “Professional Diploma” e il “Master of Arts”.

Il programma di esecuzione prevede musiche di Mozart (Sonata K. 309), Ettore Pozzoli (Mormorio di Onde), Chopin (Studio op. 10 n. 5 e Scherzo n. 4) e Schumann (Carnaval). Sofia Sacco si è distinta in concorsi pianistici nazionali ed internazionli quali “Andrea Baldi International Piano Competition”, “Lilian Davis Piano Competition”, “Rina Sana Gallo”, Premio Venezia”. Ha tenuto concerti in Italia ed in Inghilterra, recentemente ha eseguito a Londra il concerto n. 4 di Beethoven con la “Timìa Chamber Orchestra”. A breve registrerà per l’etichetta KNS Classical i 24 Preludi e Fuga di Shostakovich op. 87.

Ingresso: intero 8 euro, ridotti 5 euro, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.