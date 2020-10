«Un concerto gratuito aperto a tutta la città»: l'OPV in piazza dei Signori a Padova

Grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune di Padova, domenica 25 ottobre alle 18 l’OPV / Orchestra di Padova e del Veneto donerà alla Città un concerto gratuito in Piazza dei Signori.

Sotto gli archi della Loggia della Gran Guardia, l’OPV interpreterà alcuni tra i più grandi capolavori del barocco in musica: oltre ai Concerti "L'Autunno" e "L'Inverno" tratti da Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, che vedranno il violinista Giacomo Bianchi in qualità di solista e concertatore, si ascolteranno anche il celebre Concerto Brandeburghese n. 3 di Johann Sebastian Bach e il Concerto per oboe e archi RV 447 di Vivaldi, interpretato dall’oboista Erika Rampin.

L’evento incarna l'originale proposta con la quale l'OPV reagisce alle limitazioni previste per i luoghi chiusi dalle normative anti-Covid, che hanno causato il rinvio a maggio 2021 del concerto originariamente previsto al Gran Teatro Geox e imposto di chiudere in anticipo la campagna abbonamenti.

«Un concerto gratuito aperto a tutta la città, in cui gli unici limiti saranno dati dai distanziamenti di sicurezza e dalla capienza della Piazza - commenta il Vicepresidente OPV Paolo Giaretta -. Un'ora insieme ai musicisti dell'OPV per riportare la bellezza nel centro di Padova all'ora dell'aperitivo».

L’evento, il cui accesso è libero e gratuito, non prevede posti a sedere .

Info

Informazioni: www.opvorchestra.it

https://www.opvorchestra.it/calendario/2020/10/25/1654/

https://www.facebook.com/events/2742212432763224/