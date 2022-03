Concerto di Primavera 2022: i Solisti Veneti e Leonora Armellini al Pollini

Intero: 15 euro, Ridotto (over 65, under 18): 10 euro, Ridotto Bambini (under 12): 5 euro, Ridotto Studenti (Conservatorio e Università): 3 euro.

Prezzo Intero: 15 euro, Ridotto (over 65, under 18): 10 euro, Ridotto Bambini (under 12): 5 euro, Ridotto Studenti (Conservatorio e Università): 3 euro.

Tradizionale e atteso Concerto di Primavera dei Solisti Veneti in programma il 23 marzo 2022 alle ore 21 al Pollini.

Dopo gli appuntamenti degli ultimi due mesi che li hanno portati oltre confine e che hanno visto il Maestro Giuliano Carella impegnato nella direzione di varie Opere tra Francia e Germania, la Stagione concertistica 2022 riprende a Padova il 23 marzo.

Quest’anno, per il Concerto di Primavera, I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella saranno accompagnati da Leonora Armellini, pianista dalla “straordinaria musicalità e bellezza del suono”, vincitrice del Quinto Premio al Concorso Internazionale “F. Chopin” 2021. In programma, musiche di Corelli, Vivaldi, Stravinsky e il Concerto in fa minore n.2 op.21 per pianoforte e orchestra di Chopin.

Su desiderio di Leonora e dell’Orchestra, il concerto sarà dedicato alle vittime della guerra in Ucraina. Chi vorrà, potrà contribuire donando una quota attraverso gli appositi raccoglitori predisposti all’interno dell’Auditorium Pollini. La somma raccolta sarà poi devoluta ad un ente benefico designato dal Comune di Padova.

Programma

Corelli - Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 1

Vivaldi - Dall’Opera Terza “L’Estro Armonico”: Concerto n. 2 in sol minore, per due violini, violoncello e archi

Stravinsky - Concerto in re maggiore per archi

Chopin - Concerto in fa minore n. 2 op. 21, per pianoforte e orchestra (versione del compositore per pianoforte e orchestra d’archi)

Biglietti

Biglietti: QUI

Tariffe biglietti

Intero: 15 euro,

Ridotto (over 65, under 18): 10 euro,

Ridotto Bambini (under 12): 5 euro,

Ridotto Studenti (Conservatorio e Università): 3 euro.

Info

Tel 049 666128

https://www.solistiveneti.it/

direzione@solistiveneti.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/concerto-di-primavera-2022

https://solistiveneti.it/eventi/concerto-di-primavera/