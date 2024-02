Festa della donna 2024 con il concerto di primavera dei Solisti Veneti al Pollini

La nuova stagione musicale dell’Orchestra dei Solisti Veneti, diretti dal maestro Giuliano Carella, inaugura come di consuetudine con il Concerto di Primavera organizzato l’8 marzo alle ore 21 all’Auditorium Pollini di Padova.

Il sipario si aprirà con l’assegnazione della Borsa di studio istituita da “Lions Club Padova Morgagni” e riservata al miglior laureato del Conservatorio C. Pollini di Padova. Vincitrice designata per l’Anno Accademico 2022 - 2023 è la violinista Chiara Volpato Redi (Laurea Triennale, 110 e lode con menzione d’onore) che per la serata sarà parte dell’organico dell’Orchestra.

Il concerto inaugura la celebrazione per il 65esimo anniversario dell’Orchestra fondata da Claudio Scimone nel 1959 e che, per l’occasione, quest’anno proporrà un calendario straordinario che sarà illustrato in occasione della presentazione della nuova edizione del “Veneto Festival – Festival Internazionale “Giuseppe Tartini”.

Protagoniste, oltre alle storiche violiniste dell'orchestra Chiara Parrini e Antonella Defrenza avremo ospiti la soprano cinese Yutong Shen, astro nascente della lirica, dotata di enormi capacità tecniche e virtuosistiche che le hanno consentito di ricevere importanti riconoscimenti internazionali, è la vincitrice del “Premio speciale I Solisti Veneti” alla “SOI Competition 2023 della Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins” e Carolina Coimbra, arpista portoghese che collabora con le più importanti istituzioni musicali italiane, portoghesi e svizzere, sarà impegnata nell’esecuzione delle più celebri e poetiche pagine di tutti i tempi composte per questo antichissimo strumento: il “Concerto in si bemolle maggiore per arpa e archi” di Händel.

