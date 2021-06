“In fuga da Padova”: nuovo concerto-reading intorno a Tartini alla sala della Carità

Secondo appuntamento martedì 8 giugno per “Tartini Modern”, concerti-reading nell’ambito del progetto “Padova per Tartini”, sostenuto dalla Fondazione Cariparo (Bando Eventi Culturali 2020) e in collaborazione con il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DISLL) dell’Università di Padova, l’associazione Tartini 2020 e gli Amici della Musica di Padova.

Il violino barocco di Tommaso Luison e le narrazioni di Pierdomenico Simone si apprestano dunque una seconda volta a descrivere il genio e l’opera, l’uomo e la visione di Giuseppe Tartini (Pirano, 1692 - Padova, 1770) attraverso un percorso di note e parole che unisce brani del Sei-Settecento e della contemporaneità, eseguiti dal vivo, a riflessioni e alla lettura di documenti e lettere.

Una modalità tutta nuova che mette in luce episodi e aspetti poco noti della vita e della persona di Tartini, mantenendo comunque uno sguardo “storicamente informato” e attento alla dimensione umana del grande compositore, musicista e didatta. “In fuga da Padova”, il titolo del nuovo evento alla Sala della Scuola della Carità di via San Francesco che recupera le celebrazioni per il 250° della morte del musicista piranese, si terrà in due turni, alle ore 16 e alle 19, e musicalmente partirà dall’esecuzione della Sonata XXV B.d2 di Giuseppe Tartini per affrontare poi i brani contemporanei “Folia” (2012) di Stefano Gervasoni e “Il sogno après M.o T” (2020) di Luisa Antoni, ispirato proprio al Maestro delle Nazioni, e fare ritorno al Settecento con i movimenti Grave e Fuga dalla Sonata n. 2 BWV 1003 di Johann Sebastian Bach.

Tommaso Luison, violinista e musicologo, si dedica alla ricerca nei diversi repertori per violino, dalla musica antica ai linguaggi della contemporaneità, dalla musica popolare alla grande tradizione classica.

Pierdomenico Simone, molisano di nascita, dopo gli studi in conservatorio si trasferisce a Padova per frequentare l’università e si diploma attore presso la scuola del Teatro Stabile del Veneto.

Come prenotare

Programma

Tommaso Luison, violino barocco

Pierdomenico Simone, narrazioni

Giuseppe Tartini

Sonata XXV B.d2

Stefano Gervasoni

Folia (2012)

Luisa Antoni

Il sogno (2020)

Johann Sebastian Bach

Grave e Fuga (da Sonata n. 2 BWV 1003)

