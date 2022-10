Concerto "In memoriam" requiem op. 9 di Maurice Duruflé

Questo concerto è un omaggio a Maurice Duruflé (1902-1986), grande compositore e organista francese, purtroppo poco conosciuto al grande pubblico. Il Requiem, Op. 9, il suo capolavoro, opera delicata, raffinata eppure affascinante e capace di momenti di grande effetto. Composta dall’autore stesso sia per soli, coro e orchestra (in due orchestrazioni differenti) sia per soli, coro e organo - la versione che si intende proporre – la composizione si innesta nella scelta dei testi e nella forma del Requiem di Gabriel Fauré, composto circa cinquant’anni prima. Come in Fauré la morte non è un accadimento tragico - si pensi ai più famosi Requiem di Mozart, Berlioz, Verdi - bensì un evento cristianamente sereno che culmina nel mistico “In Paradisum”: culmine e, allo stesso tempo, summa di un senso di serenità e pace.

Altro elemento di originalità di questo Requiem, composto nel 1947 in memoria del padre, è l’aver preso a modello, interpretandola modernamente, l’antica melodia gregoriana. Scrive Duruflé riguardo alla sua opera: “Questo Requiem è interamente modellato sul tema gregoriano della messa dei defunti. Il testo è rispettato integralmente e l’organo interviene solo per sostenerlo o commentarlo. Mi sono sforzato di conciliare, per quanto possibile, la ritmica gregoriana come è stata fissata dai benedettini di Solesmes interpretandola in modo moderno. La forma musicale di ciascuna delle parti del Requiem s’ispira alla forma proposta dalla liturgia. L’organo sottolinea alcuni accenti e vuole rappresentare semplicemente un momento di serenità, fede e speranza”.

La ripresa delle originali melodie gregoriane della messa dei defunti è codificata sulla partitura con continui cambi di ritmo a cui si sovrappongono armonie ardite, in un continuo dialogo con l’organo, che fanno di questo Requiem un’opera pienamente novecentesca. Per Maurice Duruflé il dualismo spirito-materia e Paradiso-Inferno si sviluppa in un dialettico, armonico contrasto per tutta l’opera sino alla trasfigurazione finale.