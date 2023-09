"Rapido e con fuoco: ritratti d’anime impetuose", il concerto degli studenti dell’Università di Padova

Dopo “Beethoven 2.020: un Titano nella Sala dei Giganti”, e “La Musique creuse le Ciel: viaggio in musica nella Parigi a cavallo tra XIX e XX secolo”, torna anche quest’anno il progetto musicale di studenti e studentesse dell’Università di Padova con una rassegna di tre concerti dal titolo “Rapido e con fuoco” sul tema del romanticismo musicale di lingua tedesca tra Vienna e Amburgo.

I concerti si terranno venerdì 15 settembre, giovedì 28 settembre e sabato 28 ottobre alle ore 20.45 nella Sala dei Giganti di Piazza Capitaniato (accesso da Corte Arco Valaresso).

Protagoniste della rassegna musicale sono alcune tra le pagine più significative e rappresentative della produzione cameristica romantica di autori di lingua tedesca: dalla divina lunghezza del quintetto per due violoncelli di Schubert op.163, alle opere di Schumann quarantenne, dalla sonata op. 100 di Brahms per violino e pianoforte, alla seconda sonata di Mendelssohn per violoncello e pianoforte.

Durante le tre serate si esibiranno:

Davide Furlanetto – Piano

Elisabetta Chiarato – Piano

Patrizia Bettotti – Violino

Alessandro Perpich – Violino

Tommaso Luison – Violino

Francesco Lovato – Viola

Marco Dalsass – Violoncello

Giancarlo Trimboli – Violoncello

presenta Riccardo Lucadello

L’ingresso è libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa è finanziata col contributo dell'Università di Padova sui fondi previsti per le attività culturali degli studenti.

Per informazioni

https://ilbolive.unipd.it/it/event/rapido-fuoco

