Concerto di San Valentino

La musica è l'anima del mondo e, come forma d'arte, esprime il linguaggio dell'infinito, sfuggendo alle barriere del tempo e facendo vibrare con la sua magia le corde del nostro cuore. E dedicato alla musica, in quanto espressione di armonia, di pace e di amore, vuol essere, in occasione della Festa di San Valentino, il tradizionale Concerto, giunto alla sua ventiquattresima edizione, organizzato dall'Associazione Culturale Abruzzese-Molisano-Veneta "Balbino Del Nunzio" in collaborazione con il Comune di Selvazzano. Protagonisti della serata saranno il noto tenore abruzzese Nunzio Fazzini e il complesso bandistico di Selvazzano diretto con passione dal M° Giuseppe Faggin.

In programma musiche di Bellini, Bacalov, Battiato, Cammariere, Chops, Cyrus, Dalla, Intra, Limiti, Mars, Paak, Reed, Tosti e Vernamonte. Per tutti gli innamorati e non l'immancabile appuntamento è, dunque, fissato alle ore 16.30 di Domenica 18 Febbraio 2024 presso l'Auditorium San Michele in Via Roma a Selvazzano Dentro (Padova). L'ingresso è libero. I posti sono da prenotarsi (solo su Whatsapp al n. 3334260175) fino ad esaurimento. Per ulteriori informazioni, cell. 335330950.