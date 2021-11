Concerto per la festa di Santa Caterina

Giovedì 25 novembre, memoria di santa Caterina d’Alessandria, patrona dell’Università di Padova, alle ore 19, nell’omonima chiesa di Santa Caterina d’Alessandria in via Cesare Battisti 245 a Padova, il Centro universitario di Padova in collaborazione con la Bottega Tartiniana, anima la Liturgia della Parola con benedizione degli universitari e “Canti e suoni per santa Caterina”.

In programma brani di Giuseppe Tartini, Johann Sebastian Bach, Wolfgang A. Mozart, Claudio Monteverdi, Johann Christoph Bach che saranno interpretati dagli archi della Bottega Tartiniana e di Fucina Machiavelli. Gruppo vocale CaterinaEnsemble diretto da Alessandro Kirschner.

Ingresso libero fino a esaurimento posti nel rispetto delle normative anti Covid.