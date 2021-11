“Concerto al Santo” con I Solisti Veneti e il Coro Pueri Cantores del Veneto

Cominciamo a immergerci nell’atmosfera del Natale. Non ci sono festività che non siano gioiosamente accompagnate dalla grande musica dei Solisti Veneti che quest’anno inanellano una serie di concerti, realizzati anche con il contributo della Fondazione Cariparo, che trasportano le loro note nel Veneto.

Inoltre, saranno protagonisti a dicembre di due grandi Festival: ai Solisti l’onore infatti di aprire l’Emilia-Romagna Festival e di essere protagonisti dell'evento più importante dello Stradivari Festival 2021 di Cremona, lo Stradivari Memorial Day.

Il primo appuntamento in cartellone è per il consueto “Concerto al Santo” che si terrà il 26 novembre alle ore 21 a Padova, nella Basilica di Sant’Antonio. In questa occasione I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella renderanno omaggio al compositore Oreste Ravanello (1871-1938) nel 150.mo anniversario della nascita. Protagonista dell’evento anche il Coro Pueri Cantores del Veneto diretto da Roberto Fioretto. Il concerto è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite il sito https://www.solistiveneti.it/ e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube de I Solisti Veneti e sul sito santantonio.org .

Oreste Ravanello fu Direttore della Cappella Musicale della Basilica del Santo dal 1898 al 1936 e Direttore dell’allora Istituto Musicale Cesare Pollini dal 1912 alla morte. Nacque a Venezia il 25 agosto 1871. Appartenenti all’arte vetraria di Murano e musicisti dilettanti, i genitori avviarono Oreste alla musica fin da piccolo. Non ammesso al secondo corso di pianoforte per “mancanza d’attitudine musicale”, Oreste proseguì gli studi da privatista e, in un secondo momento, sotto la guida del primo organista della Cappella Marciana, Andrea Girardi. Nel 1887 la Commissione diocesana per la musica sacra di Venezia gli assegnò il diploma di organista, lo dichiarò “virtuoso” e gli conferì la facoltà di insegnamento. Raggiunto questo primo traguardo, Ravanello si dedicò alla composizione e all’organo, legandosi all’ambiente dei riformatori della musica sacra, allora particolarmente vivace a Venezia, soprattutto per influsso di Giovanni Tebaldini che, nel 1889, assurse alla direzione della schola cantorum marciana. Nel giro di pochi anni Oreste fu nominato organista primario della Cappella Marciana e nel dicembre 1897 si candidò a succedere a Tebaldini alla testa della Cappella musicale di Sant’Antonio a Padova. La sua candidatura, sostenuta dallo stesso Tebaldini, fu accolta dalla Veneranda Arca, che gli assegnò il ruolo dal 1° febbraio 1898. All’incarico presso il Santo si aggiunse nel 1902 la nomina alla cattedra di organo nel Liceo musicale di Venezia. Furono anni d’intensa attività compositiva e concertistica, quest’ultima in collaborazione con il pianista Cesare Pollini, allora direttore dell’Istituto musicale di Padova.

Nel concerto del 26 novembre, oltre all’esecuzione di tre composizioni per archi di Ravanello, I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella accompagneranno i “Pueri Cantores” del Veneto, diretti dal Maestro Roberto Fioretto. Il famoso coro è presenza eccellente in prestigiosi incontri musicali, stagioni liriche, festival internazionali, tenendo da sempre concerti nelle maggiori città d’Italia e d’Europa.

Ha partecipato alla produzione cinematografica francese “Les Enfants du Siecle”, sulla vita di George Sand e girato a Venezia, così come a trasmissioni televisive su Rai 1, Rai 3, Rai Storia, Canale 5 e Rete 4. Recentemente è stato definito dalla critica il miglior coro di voci bianche d'Italia.

Il programma della serata inizia quindi con “Due pezzi per orchestra d’archi Op.11” di Ravanello. A seguire di Vivaldi il “Lauda Jerusalem” in mi minore RV 609 e il “Kyrie” in sol minore RV 587. Si torna a Ravanello con l’“Andante cantabile per archi, arpa e organo” per poi passare a Mozart con l’“Inter Natos Mulierum” in sol maggiore KV72, il “Laudate Dominum” – dai “Vesperae solemnes de confessore” KV 339 e chiudere la serata musicale con il suggestivo “Magnificat” RV 611 di Vivaldi.

Un concerto di sicuro impatto emotivo che, grazie alle candide armonie dei Pueri Cantores, al suono inconfondibile dei Solisti Veneti e alla magia della splendida Basilica del Santo, ci avvicinerà al Natale ormai alle porte.

Info

https://www.solistiveneti.it/ info@solistiveneti.it Tel. 049 666128

Info web

https://solistiveneti.it/eventi/concerto-alla-basilica-del-santo-i-solisti-veneti/

Locandina articolo da https://solistiveneti.it/eventi/concerto-alla-basilica-del-santo-i-solisti-veneti/