Concerto con i Solisti del Teatro di Odessa all’Auditorium Pollini di Padova

Mercoledì 6 aprile alle ore 20.45 all’Auditorium Pollini di Padova si terrà l’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi con protagonisti alcuni membri dell’orchestra ArteCultura insieme ad artisti in fuga dai bombardamenti in Ucraina. Uno scambio culturale ideato dal M° Alberto Veronesi, direttore d’orchestra da sempre impegnato socialmente, per far sentire la vicinanza del nostro Paese al popolo ucraino, coinvolgendo attivamente. L’evento musicale vedrà infatti la partecipazione di tre soliste del Teatro Nazionale di Odessa, un soprano, un mezzosoprano e una prima ballerina con il patrocinio del Comune di Padova, in collaborazione con l’Orchestra di Padova e del Veneto e il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.

Il Vicepresidente OPV Paolo Giaretta: «Dopo il grande evento che ci ha visti insieme alle principali istituzioni di Padova, con questo concerto manifestiamo ancora una volta la vicinanza della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto al mondo artistico ucraino, costruendo un ponte di solidarietà nel nome della cultura».

M° Elio Orio, Direttore del Conservatorio “C. Pollini” di Padova che per l’occasione ricoprirà il ruolo di Primo violino: «L'impegno rimane quello di offrire ai musicisti ucraini una situazione di normalità nella quale possano continuare a suonare e a coltivare i loro sogni. Il pubblico di Padova è il loro pubblico e ci auguriamo che abbiano tutto il successo e il calore che meritano. Il mio ruolo di musicista mi chiama in causa in prima persona ed è un onore per me sostenere questi giovani artisti in un momento storico così drammatico».

«Ho voluto rispondere all’appello che mi ha lanciato il direttore del Teatro di Odessa Igor Chernetsky: fare uscire da Odessa più artisti possibili, prima che gli accerchiamenti e le bombe possano replicare quanto fatto a Mariupol. Da una parte sono soddisfatto di essere riuscito a portare qui a Padova tre soliste del Teatro di Odessa, dall’altra invece viviamo momenti di angoscia per I loro bambini e famiglie mentre anche Odessa è devastata dai bombardamenti - racconta il M° Veronesi. Una guerra non solo spaventosa e tragica ma assolutamente inutile per gli interessi di chiunque. Sono grato al Sindaco di Padova, all’Orchestra di Padova e del Veneto e al suo presidente Paolo Giaretta e a quanti vorranno sostenere e testimoniare per concorrere a salvare e mettere al sicuro altri valenti artisti ucraini, purtroppo ancora in Ucraina».

Biglietti

Biglietto unico 15 euro acquistabile online sul sito https://www.opvorchestra.it/ e il giorno del concerto direttamente al botteghino dell'Auditorium Pollini a partire dalle ore 20.00.

L'incasso sarà devoluto a sostegno degli artisti del Teatro Nazionale di Odessa.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/04/06/1797/