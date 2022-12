Concerto di Natale de “I solisti veneti” alla chiesa degli Eremitani

Prezzo non disponibile

Lunedì 19 dicembre alle 20.45 l’appuntamento è a Padova nella Chiesa degli Eremitani (uno degli otto siti consacrati dall’Unesco patrimonio dell’Umanità per i loro affreschi trecenteschi) per il concerto natalizio dei Solisti Veneti.

Ad affiancare la celebre orchestra, diretta dal Maestro Giuliano Carella, quest’anno il soprano Fiorenza Cedolins, voce tra le più applaudite nel panorama lirico mondiale.

In breve

Lunedì 19 dicembre 2022 ore 20.45

Padova – Chiesa degli Eremitani

I Solisti Veneti

diretti da

Giuliano Carella

con la partecipazione di Fiorenza Cedolins, soprano

“Concerto di Natale”

Biglietti

Primo settore: Biglietto unico 20 euro

Secondo settore: Intero 15 euro | Ridotto (over 65, under 18) 10 euro | Studenti 3 euro | Bambini (under 12) 5 euro

Per informazioni rivolgersi a GABBIA Via Dante, 8 - tel. 049 8751166) e all’Ente “I Solisti Veneti!” (Piazzale Pontecorvo 4/a - tel. 049 666128, e-mail: info@solistiveneti.it)”.

Info web

https://www.facebook.com/events/5869800049750055

https://solistiveneti.it/eventi/concerto-di-natale-2/

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook