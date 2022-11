Concerto con strumenti storici dedicato a Telemann, l'appuntamento al Pollini

Un appuntamento esclusivo, fuori dai tradizionali cartelloni del Conservatorio di Padova, riservato a tutti gli amanti della musica antica: sabato 12 novembre 2022, alle ore 18, presso l’Auditorium Pollini avrà luogo “Telemaniana” (scritto secondo la pronuncia italiana): un concerto promosso dall’Istituto musicale padovano interamente dedicato al grande compositore ed organista tedesco Georg Philipp Telemann (1681-1767), la cui incredibile parabola creativa, corrispondente a quasi 70 anni di attività, dal Barocco è arrivata a toccare una “sensibilità galante”, fungendo da transizione fra le età musicali di Bach e Mozart.

L’esecuzione, con strumenti storici, sarà a cura della Camerata Accademica Pollini diretta dal maestro Paolo Faldi (oboe e concertazione) e proporrà una lettura dei brani aderente al periodo, secondo quella che viene definita prassi storicamente informata. Della sconfinata e variegata produzione del musicista (per approssimazione, 50 opere, passioni, oratori, 2000 cantate e 600 composizioni strumentali, compresa la celebre Tafelmusik) il programma prevede concerti solistici, che nonostante le affinità bachiane presentano nuove spinte espressive, e concerti “di gruppo”, contraddistinti da più strumenti, ora in funzione solistica ora concertante, che sperimentano effetti timbrici particolari. Nello specifico si ascolteranno: Concerto per 2 flauti dolci, archi e basso continuo TWV 52: A2, Concerto a 7 per 2 violini, 2 flauti dolci, 2 oboi, fagotto e b.c. TWV 44: 42, Concerto per flauto dolce e flauto traverso TWV 52: e1, Concerto per tromba, 2 oboi, archi e b.c. TWV 53: D2.

Un programma che ben ritrae l’estro e la modernità di Telemann, brillante autodidatta che fa proprie le forme e le regole ma guarda oltre, forzando per così dire dall’interno, attraverso molteplici elementi, dal piano sonoro alla scrittura, gli stilemi compositivi del suo tempo. Una visione musicale “aperta” che trova rispondenza anche in altri aspetti della vita del compositore, come il Collegium Musicum che fondò a Lipsia durante gli studi di giurisprudenza, promotore delle prime esecuzioni pubbliche, o ancora la rivista “Der getreue Musicmeister”, sempre da lui fondata e nella quale ricopriva il ruolo di redattore, che rappresenta probabilmente la prima rivista musicale tedesca, ma pure il fatto che non abbia mai avuto un mecenate o un editore e che abbia provveduto in prima persona a curare l’attività editoriale, persino l’incisione delle lastre in rame.

Ingresso

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dettagli

Camerata Accademica Pollini

con strumenti storici

Violini: Stefano Bruni, Carol Victoria Urban

Viola: Marta Fergnani

Violoncello: Viola Mattioni

Contrabbasso: Federico Salotto

Traversiere: Laura Lovisa

Flauto dolce: Gianvittorio Trevisiol, Cassandra Sozzo

Oboe: Gregorio Carraro, Paolo Faldi

Tromba naturale: Calogero Contino

Fagotto: Manuel Cester

Clavicembalo: Elena Satyukova

Maestro concertatore: Paolo Faldi

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

