Concerto Sunrise Mass

Dopo il grande successo del concerto di Ferragosto, con il contributo dell' Amministrazione Comunale di Monselice in particolare dell' Assessorato alla Cultura, il patrocinio della Regione Veneto, e la collaborazione della Parrocchia del Duomo di San Giuseppe operaio, l' Accademia Polifonica di Monselice con il suo coro di oltre 50 elementi e la sua Orchestra d'Archi, presenta una grandiosa Messa Sinfonica composta dall'autore contemporaneo norvegese Ola Gjeilo.

Il maestro concertatore e direttore artistico dell'Accademia polifonica è il Maestro Luca Romani. Completa il programma il bellissimo Concerto Grosso per Archi Op. 6 n.4 di Arcangelo Corelli, e " Alba", composizione inedita del M° Giacobbe Stevanato, primo violino dell' Orchestra. Ola Gjeilo ha composto su commissione questa messa nel 2007, e la descrive così: «...volevo che lo sviluppo musicale della Messa andasse da qualcosa di trasparente e spazioso a qualcosa di completamente terreno e con radici ben salde; dal nebuloso e immacolato a qualcosa di più emotivo e drammatico, e alla fine caldo e solido, come una metafora dello sviluppo umano, dall’infanzia all’età adulta, oppure come un viaggio spirituale... ».

Il concerto fa parte delle celebrazioni per Santa Giustina, ed è a ingresso libero.