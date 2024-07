Echoes of heritage, 8 musicisti per 8 cicli pittorici alla Chiesa degli Eremitani

Mercoledì 24 luglio 2024, ore 20.45

Chiesa degli Eremitani

Piazza Eremitani, Padova

Echoes of heritage, 8 musicisti per 8 cicli pittorici

Concerto-evento per il terzo anniversario dell’iscrizione de

“I cicli affrescati del XIV secolo di Padova” alla lista del patrimonio UNESCO

Dettagli

In occasione del terzo anniversario dell’iscrizione del sito “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova” alla lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, mercoledì 24 luglio Padova celebra la ricorrenza con un concerto-evento aperto ai cittadini e a quanti vorranno unirsi alla manifestazione.

Proiezioni video ed esecuzioni musicali dal vivo animeranno dalle 20.45 la Chiesa degli Eremitani, uno degli otto luoghi che ospitano gli affreschi UNESCO: essa conserva un prezioso ciclo affrescato di Guariento, salvato alla distruzione della Seconda Guerra Mondiale, che si presta ad essere cornice ideale per accogliere nella grande navata tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa.

Organizzato e promosso dall’Associazione Lilium SoundArt APS in collaborazione con l’Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune di Padova e il supporto del Comitato di Pilotaggio de “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova”, l’evento rinnoverà la virtuosa contaminazione tra musica e arte nella costruzione di ponti e relazioni fra luoghi, culture e patrimoni lontani.

Essere Patrimonio Mondiale UNESCO significa soprattutto aprirsi a vissuti ed esperienze diverse, affinare la capacità di ascolto sperimentando nuove prospettive, in un costante confronto con il resto del mondo: in nome della ricchezza culturale che l’UNESCO ci invita ad esplorare, il concerto-evento vedrà sul palco giovani artisti internazionali la cui carriera è caratterizzata da un esplicito carattere di collaborazione ed esplorazione del patrimonio musicale, passato e contemporaneo.

“ECHOES OF HERITAGE. 8 MUSICISTI PER 8 CICLI PITTORICI” permetterà quindi di godere dell’arte in musica, proponendo il dialogo tra le opere dei grandi pittori trecenteschi e musiche di varie epoche e provenienze, rinnovando il messaggio di universalità senza tempo dei Cicli affrescati Patrimonio Mondiale.

L’ingresso, a partire dalle ore 20.45, è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni:

padovaurbspicta.org