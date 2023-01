Il concerto dei The Mods al Centro "Il Borgo" alla Mandria

Domenica 8 gennaio si chiude la rassegna "Tutti al Borgo per le feste" dell'Associazoone Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova: in programma il concerto dei The Mods, dalle ore 17 presso la piazzetta del Centro "Il Borgo" in via Romana Aponense 116, zona Mandria.

Il repertorio della giovane band padovana, che da alcuni anni partecipa ad eventi in tutta Italia anche con apertura di concerti di big della musica internazionale, prevede un viaggio in cinquant'anni di storia del rock mondiale (dai Pink Floyd ai Green Day, da Jimi Hendrix ai Creedence ecc).

Ingresso gratuito.

