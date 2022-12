A Padova il concerto gospel degli straordinari The real soul of gospel

Direttamente dagli Stati Uniti d’America arrivano a Padova i favolosi The real soul of gospel, la formazione dei talentuosi e irresistibili musicisti di New Orleans per chiudere con il loro coinvolgente e spettacolare Concerto il “Gospel Soul & Dintorni Festival 2022”, promosso e organizzato dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, che quest’anno ha dato vita ad una edizione particolarmente interessante ed apprezzata per la qualità degli eventi proposti.

I biglietti per assistere all’evento costano 20 euro interi; 15 euro ridotto (ragazzi fino a 14 anni) e possono essere acquistati in prevendita sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it), attraverso il link presente sul sito www.promovies.it oppure in prevendita a Padova da: Gabbia Dischi (via Dante, 8), CartoLibreria Edicola Ruggero (via Armistizio 289 - Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9 - Paltana) - Si consiglia l’acquisto in prevendita.

Con il loro “The Original American Gospel” gli artisti rappresentano la vera essenza dello Stato della Louisiana. Il gruppo può contare oltre 300 anni di esperienza nella musica gospel, ognuno di loro attraverso caratteristiche vocali ed esperienze musicali diverse porta nella band un tocco di classe ed originalità che rende speciale il loro sound. Il repertorio è caratterizzato da canzoni tradizionali ma è anche ricco di brani e arrangiamenti tipici della Louisiana, lungo il Mississippi e di tutto il Sud degli States.

Nella formazione spiccano Alfred Penns e Floyd Turner, che sono membri originari dello storico Gruppo Gospel di grande successo internazionale noto come The Friendly Travelers, con più di 40 anni di carriera alle spalle mantengono ancora lo spirito, la visione e la creatività delle origini dilettandosi anche nello stile “a cappella” accompagnati dal pianoforte. Nel circuito gospel delle chiese Battiste Americane sono considerati fra le realtà più amate ed apprezzate per l’energia profusa nel diffondere la musica della “buona novella”. Sono stati i primi ad incidere per la prestigiosa Malaco Records nel ‘78, ingaggio che permise loro di esibirsi al fianco di grandi stars come la cantante Gladys Knight o il gruppo dei Mighty Clouds of Joy. Hanno alle spalle un’intensa attività concertistica sia nello Stato della Louisiana che in tutta l’America e in gran parte d’Europa.