La Fabrizio De André tribute band in concerto

Al Teatro Aurora di Campodarsego (Pd) venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 21 la grande musica di Fabrizio De André rivive in un concerto tributo.

FABRIZIO DE ANDRE’ TRIBUTE BAND

DANIELE AMITRANO – piano e chitarra

ANDREA MARCHESINI – voce

Ingresso: 12 euro. Per info – prenotazioni e assegnazione posti: associazionecultura.prometeo@gmail.com / 338-6412634. Per acquisto biglietti in prevendita, inviare bonifico ad: Associazione culturale Prometeo – IBAN IT85W0832762390000000801612.