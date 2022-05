Concerto dei vincitori del concorso musicale nazionale città di Piove di Sacco

Concerto di Premiazione dei vincitori assoluti: domenica 22 maggio 2022 ore 10.45. Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco (PD). Musica, cultura e valorizzazione giovanile sono le costanti che hanno caratterizzato finora il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” la cui 15^ Edizione si è svolta online e le premiazioni, in presenza, saranno il 22 maggio ore 10.45 presso l’Auditorium G. Paolo II di Piove di Sacco (Padova). Ingresso libero. La manifestazione è ormai divenuta un punto di riferimento nel panorama Nazionale grazie ad un mix di ingredienti indovinati che vanno dall’assoluta trasparenza, oltre che competenza nelle valutazioni, dal prestigio della giuria, alle capacità organizzative della Direzione Artistica, ai premi ed all’attività di volontariato svolta da un gruppo di appassionati che gravita intorno all’Orchestra Giovanile della Saccisica A.P.S. che, con il Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova e Comune di Piove di Sacco, e con il sostegno economico della Banca Patavina di Piove di Sacco, organizza il Concorso.

La modalità online di questa edizione non va intesa come una semplificazione e riduzione della qualità del Concorso. E’ stata infatti mantenuta la stessa struttura generale: aperto a tutti gli strumenti, suddiviso in 3 Sezioni e 15 Categorie per fasce d’età entro i 40 anni, con una Giuria sempre prestigiosa e senza variazioni nell’ammontare dei Premi di Categoria rispetto gli scorsi anni, mantenendo numerosi gli ulteriori riconoscimenti offerti ai migliori talenti. Tra questi, infatti, oltre alle borse di studio per ogni categoria, saranno assegnati molti premi speciali (Premio “Westby” per il miglior pianista, Premio “Zanta Pianoforti” per i vincitori della sezione pianistica, Premio Lilium SoundArt per tutti i vincitori dal terzo premio, interviste radiofoniche per la Radio MCA Musica con le Ali) e concerti premio offerti da alcune tra le migliori istituzioni musicali Nazionali.

La giuria della prima sezione riservata ai pianisti è presieduta dal M° Riccardo Risaliti e composta da maestri Giampaolo Nuti, Ilaria Loatelli, Piero Di Egidio e Renata Benvegnù. La giuria della sezione Cameristica è presieduta dal M° Federico Guglielmo e composta dai maestri Claudio Montafia, Giulio Tampalini e Daniela De Santis. La Giuria della terza sezione riservata agli Strumenti Misti è presieduta dal M° Claudio Montafia e composta da Giulio Tampalini, Federico Guglielmo e Piero Di Egidio. Le commissioni hanno ascoltato e valutato con attenzione tutti i video degli oltre 200 candidati provenienti da ogni parte d’Italia, e Domenica 22 Maggio premieranno i vincitori del Primo Premio Assoluto di ogni categoria che nell’occasione daranno prova del loro grande talento esibendosi in concerto che sarà visto dagli organizzatori del Concorso come un ritorno ad una tanto desiderata normalità, considerato che l’Auditorium G. Paolo II è finalmente tornato ad essere sede di concerti ed eventi culturali.

Regolamento ed info sul sito web: www.concorsopiovedisacco.com. Direzione artistica: Renata Benvegnù.