Il violino nella musica della tradizione popolare

Domenica 15 ottobre alle ore 17 nel giardino del Centro Universitario (via Zabarella, 82), il terzo evento del Festival del Violino: concerti, visite guidate, conferenze per approfondire il legame tra Padova e il Violino.

In questo appuntamento un quartetto d’archi proporrà una lezione concerto in cui, partendo dalle influenze che la musica popolare ha avuto sulla musica "colta", si presenterà le evoluzioni che ha avuto la musica popolare e il ruolo che ha avuto il violino in questa evoluzione, dalla musica sud americana a quella napoletana passando per quella balcanica.

Erica Zerbetto, violino

Laura Macrì, violino

Silvia Maria Macrì, viola

Alessandra Juvarra, violoncello

In caso di maltempo, l'evento verrà realizzato nella Sala Grande del Centro Universitario. Ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento dei posti. Progetto realizzato in collaborazione con l'Associazione Tartini2020. Bilancio Partecipato 2023 - Progetti ed iniziative in ambito culturale. Attività realizzate con il contributo del Comune di Padova - Consulta 1.

Per info scrivere a: ino@novasymphoniapatavina.it