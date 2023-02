La violista sudcoreana Yoon Kyung Shin per i concerti dell’Agimus di Padova

Domenica 5 febbraio alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, terzo appuntamento della XXX Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova. Di scena la violista sudcoreana Yoon Kyung Shin, vincitrice dei concorsi Premio Città di Padova edizione 2021, Svirél International Music Competition (Slovenia), Stony Brook Concerto Competition (Stati Uniti), Classic Pure Vienna International Music Competition (Austria). Sarà accompagnata al pianoforte da Dina Duisen. Il programma di esecuzione prevede musiche di Glinka (Sonata in re minore), Beethoven (Romanza), Vieuxtemps (Capriccio) e Brahms (Sonata op. 120 n.1). Yoon Kyung Shin si è laureata con lode alla “Seoul National University”.

Si è perfezionata alla State University e alla Juilliard School di New York. Ha effettuato concerti come solista con numerose orchestre tra cui Sofia State Symphony Orchestra, Wonju Philharmonic Orchestra, KT Chamber Orchestra, Hankyung Philharmonic Orchestra, Daegu Philharmonic Orchestra, Gyungbuk Symphony Orchestra, Hwaseong Symphony Orchestra, Seoul Music Society, Euwoolim Chamber Ensemble e Ensemble LARS. E’ stata invitata a tenere concerti presso importanti festival internazionali e in sale rinomate quali Lincoln Center Alice Tully Hall, la Weill Recital Hall alla Carnegie Hall, la New York Steinway Hall (Stati Uniti), la Konzerthaus Berlin (Germania) e la Sapporo Concert Hall Kitara (Giappone).

Ingresso: intero 8 euro, ridotti 5 euro (soci Circolo Unificato), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it