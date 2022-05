Concorso di bellezza Miss Fragola Camposampiero al teatro Ferrari

L’ingresso in sala è libero e gratuito con mascherina Ffp2 a partire dalle ore 20.30

Quando Dal 06/05/2022 al 06/05/2022 solo domani L’ingresso in sala è libero e gratuito con mascherina Ffp2 a partire dalle ore 20.30

Si svolgerà il 6 maggio alle ore 21 al Teatro Ferrari di Camposampiero il concorso di bellezza Miss Fragola-Camposampiero selezione valida per Miss Città Murata Veneto 2022. L’evento si svolge all’interno del 50esimo anniversario della Festa della Fragola e in collaborazione con la Proloco e il Comune di Camposampiero. La serata, organizzata dalla Elegance Eventi, sarà presentata da Eleonora Sorato e vedrà la partecipazione della Miss Città Murata in carica Kywya Oliveira.

Le miss sfileranno dapprima con il loro abito da sera e poi con il costume di Paradise Beachwear. Seguiranno le sfilate di moda di St.On House Abbigliamento di Resana, Cittadellottica di Cittadella e di Ruffato Mode by Martina di Camposampiero.

Si ringrazia il Main Sponsor Bonanno Immobili e gli altri partner della serata Elmo Spa, F.lli Conte, Clinica Llc, Autofficina Toaldo, Bocon Divino, Al Pioniere, I Fiori di Maddalena, Fba Academy e Top Team

L’ingresso in sala è libero e gratuito con mascherina Ffp2 a partire dalle ore 20.30.

Per iscriversi al concorso basta compilare il modulo su https://www.misscittamurata.it/

L’iscrizione è gratuita.

Info web

https://www.facebook.com/misscittamurata.castelfranco/

Foto articolo da Facebook