XXVII Concorso lirico internazionale Iris Adami Corradetti: concerto finalisti al Verdi

Dal 5 al 10 ottobre al Teatro Verdi di Padova torneranno a vibrare le nuove voci della lirica del Concorso Lirico Internazionale Iris Adami Corradetti - edizione 2021. Il concorso, giunto alla XXX edizione, è dedicato alla memoria dell'illustre soprano milanese, ma padovano d'adozione, Iris Adami Corradetti (1904 –1998), ed è indetto dal Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche.

L'evento

Il concerto dei dieci finalisti, accompagnati dall'Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal Maestro Nicola Simoni, e condotta da Elena Filini, si svolgerà domenica 10 ottobre 2021 alle ore 18 al Teatro G. Verdi di Padova. Oltre ai premi in danaro messi a disposizione dal Comune di Padova, saranno assegnate tre borse di studio, una offerta dalla Fondazione Lucia Valentini Terrani, una in memoria del celebre baritono Paolo Silveri e una in memoria di Antonio Favarato.

Questa edizione ha visto un boom di iscrizioni provenienti da tutto il mondo, anche se in tempo di Covid. Mai nella storia del Concorso erano arrivate 205 domande di partecipazione in un solo anno, con partecipanti da Russia, Giappone, Argentina, USA, Islanda, Cuba e da molti altri paesi.

La commissione giudicatrice, di altissimo livello, vede nel celebre soprano padovano Mara Zampieri la guida e la presidenza, oltre al coinvolgimento di direttori artistici, casting manager e sovrintendenti dei più importanti teatri italiani ed europei, dal Covent Garden di Londra alla Deutsch Opera di Berlino, passando per la Fondazione Arena di Verona. Queste personalità potranno offrire delle concrete opportunità di lavoro ai giovani candidati che nel Concorso di canto vedono un trampolino di lancio per le loro carriere.

Tra i vincitori e finalisti delle passate edizioni che hanno intrapreso una brillante carriera vanno ricordati: Daniela Barcellona, Andrea Concetti, Roberto Aronica, Riccardo Zanellato, Simone Piazzola, Francesca Dotto, Annalisa Stroppa, Luciano Ganci.

Il Concorso è una competizione musicale che rappresenta per Padova una pagina della sua storia musicale. La sua prima edizione risale al 1985, quando si volle intitolare al soprano un Concorso di Canto per onorarne la figura di grande artista, insigne maestra di canto, e capace e illuminata organizzatrice teatrale. Nel corso degli anni, la manifestazione canora è cresciuta sul piano della partecipazione, alimentando le aspettative di futura carriera nel mondo della lirica dei tanti giovani che vi partecipano.

Biglietti

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: https://bit.ly/3Bdx2mT fino ad esaurimento dei posti disponibili

Informazioni

Biglietteria del Teatro comunale Giuseppe Verdi | tel. 049 87770213

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/xxx-concorso-iris-adami-corradetti/

Foto articolo da comunicato stampa

