Dal 19 al 28 Aprile 2024 si svolgerà la 17^ edizione del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” presso l’Auditorium G. Paolo II di Piove di Sacco (Padova). Il Concorso di Piove di Sacco è un’occasione importante sia per i giovani musicisti italiani che possono così mettersi alla prova e confrontarsi, ma anche per la cittadinanza che può assistere liberamente a tutte le audizioni del Concorso che si svolgeranno dalle 9 alle 19 tutti i giorni nel periodo di svolgimento della competizione.

Il Concorso è aperto a tutti gli strumenti, suddiviso in 4 Sezioni e 19 Categorie per fasce d’età entro i 36 anni. La grande novità di quest’anno è l’introduzione di una nuova sezione, la Quarta, riservata esclusivamente a solisti e piccoli gruppi (da 2 a 8 elementi) iscritti alle scuole medie a indirizzo musicale di tutta Italia.

Numerosi saranno i premi, tra questi, infatti, oltre alle borse di studio per ogni categoria, saranno assegnati i premi speciali (Premio “Westby” per il miglior pianista, Premio “Manuela Perin” offerto dal Lions Club di Piove di Sacco, il Premio “Zanta Pianoforti” per i vincitori della sezione pianistica, Premio Lilium SoundArt per tutti i vincitori dal terzo premio, interviste radiofoniche per la Radio MCA Musica con le Ali) e concerti premio.

La giuria della prima sezione riservata ai pianisti sarà presieduta dal maestro Riccardo Risaliti, la seconda sezione riservata alla musica da camera sarà presieduta dal maestro Giovanni Dalla Vecchia, la terza sezione riservata a tutti gli strumenti sarà presieduta dal maestro Claudio Montafia, la quarta sezione riservata agli allievi delle scuole medie a indirizzo musicale sarà presieduta dal maestro Renata Benvegnù, direttrice artistica del Concorso.