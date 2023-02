Sedicesimo concorso nazionale di esecuzione musicale "Città di Piove di Sacco"

Valorizzazione dei talenti e promozione della cultura musicale, sono le costanti che hanno caratterizzato finora il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” la cui 16esima edizione torna finalmente a svolgersi in presenza presso l’Auditorium G. Paolo II di Piove di Sacco (Padova) dal 24 al 30 aprile 2023. La kermesse musicale è un’occasione importante sia per i giovani musicisti italiani che possono così mettersi alla prova e confrontarsi, ma anche per la cittadinanza che può assistere liberamente a tutte le audizioni del Concorso che si svolgeranno dalle 9 alle 19 tutti i giorni della settimana della competizione.

La manifestazione è ormai divenuta un punto di riferimento nel panorama Nazionale grazie ad un mix di ingredienti indovinati che vanno dall’assoluta trasparenza, oltre che competenza nelle valutazioni, dal prestigio della giuria, alle capacità organizzative della Direzione Artistica, ai premi ed all’attività di volontariato svolta da un gruppo di appassionati che gravita intorno all’Associazione Orchestra Giovanile della Saccisica APS che, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Piove di Sacco, con il Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova e Comune di Piove di Sacco, oltre che con il sostegno economico della Banca Patavina di Piove di Sacco, organizza il Concorso.

Il Concorso sarà aperto a tutti gli strumenti, suddiviso in 3 Sezioni e 15 Categorie per fasce d’età entro i 36 anni, con una Giuria prestigiosa e numerosi riconoscimenti offerti ai migliori talenti. Tra questi, infatti, oltre alle borse di studio per ogni categoria, saranno assegnati i premi speciali (Premio “Westby” per il miglior pianista, Premio “Zanta Pianoforti” per i vincitori della sezione pianistica, Premio Lilium SoundArt per tutti i vincitori dal terzo premio, interviste radiofoniche per la Radio MCA Musica con le Ali) e numerosi concerti premio.

Scadenza iscrizioni: 1 Aprile 2023. Info e regolamento su www.concorsopiovedisacco.com, tel. 338 9420084, email concorsopiovedisacco@gmail.com.