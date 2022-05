Conferenza di Ruggero Dal Molin: "La battaglia per il Monte Ortigara"

A conclusione del nostro ciclo di appuntamenti per la celebrazione dei 150 anni dalla costituzione delle truppe alpine, la Sala Storica di Albignasego ha il piacere di invitarvi alla conferenza di Ruggero Dal Molin. Tema della serata la battaglia simbolo che ha consacrato alla storia gli Alpini, e i valorosi avversari austroungarici, che per venti giorni si contesero la cima dell'Ortigara in quella che fu la più grande battaglia d'alta quota della Prima Guerra Mondiale.

La serata è organizzata con il patrocinio del Comune di Albignasego, e della Sezione Alpini di Padova e vedrà la partecipazione di autorità politiche e militari del territorio. Aprirà la serata l'esibizione del coro del CAI di Padova.

Appuntamento quindi sabato 21 Maggio 2022 alle ore 20.30. Obbligatoria la prenotazione e l'utilizzo della mascherina FFp2.

Prenotazionie ai numeri: